Касерес рассказал, что Шварц был зол на футболиста за победу над Германией в плей-офф ЧМ-2026

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес в интервью «СЭ» рассказал об уровне сборной Германии.

Парагвай одержал победу над Германией (1:1, пенальти 4:3) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу.

— Как тебя встретил Сандро Шварц после того, как Парагвай выбил Германию?

— После победы Сандро прислал мне сообщение. Точно не помню, что там было, но он был немного зол из-за поражения сборной Германии...

— На недавней пресс-конференции Сандро сказал, что был даже рад за тебя.

— Я рад (смеется). Если вы спросите меня, пожали ли мы друг другу руки, то, конечно, да.

— 24 процента владения мячом, 0,35 xG — это был осознанный план Парагвая?

— Да, такая установка была обязательной. Германия — та команда, против которой нужно обороняться низким блоком. Если бы мы шли вперед, пропустили бы кучу голов.

— С другими такой установки не было?

— С Турцией мы играли в меньшинстве, так что тактика была понятной. С Австралией ситуация другая: наши стили игры похожи. Однако мы боялись потерять мяч, потому что соперник хорошо действовал на контратаках за счет скоростных футболистов.

— За весь матч тебя ни разу не обыграл ни Вирц из «Ливерпуля», ни Браун из «Баварии».

— На опыте! Я понимал, что они из Европы. Там не привыкли к жесткому стилю игры. Просто чуть сильнее и жестче шел в отбор — и это помогло. Плюс я больше, чем они, сильнее. Поэтому так и получилось.