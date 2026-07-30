Касерес заявил о боязни бить пенальти после промаха в матче против «Краснодара»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» рассказал, как сборная Парагвая отмечала победу над сборной Германии (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/16 чемпионата мира-2026.

— В матче с Германией ты был одним из первых, кто подбежал к Энсисо, который забил Нойеру. Что чувствовал?

— Это был великолепный момент, просто невероятный. Мы не могли поверить, что забили Германии — четырехкратному чемпиону мира, который шел за пятым титулом. Никто не верил в нас. Мы терпели, насколько это возможно. А потом выстояли.

— Рыжиков, вратарь «Рубина», когда-то сказал, что они зря забили ранний гол в ворота «Барселоны». Было похожее ощущение с Германией?

— Мы забили чуть позже, чем «Рубин», но тоже сразу сели в глухую оборону. Весь второй тайм пришлось терпеть.

— Что творилось после финального свистка?

— Мы были очень счастливы! Повторюсь, никто не верил, что мы можем пройти сборную Германию. В Парагвае эту победу отмечали как национальный праздник.

— Пусть тебя и заменили, но теоретически ты был готов к серии пенальти?

— После матча с «Краснодаром» в Кубке, когда не забил пенальти... Я боялся. К тому же психологически очень сложно сделать это при 80 тысячах болельщиков, которые орут повсюду.