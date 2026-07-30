Касерес — о популярности после ЧМ-2026: «Друзей в Парагвае принимают как героев»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» рассказал о росте популярности после чемпионата мира-2026.

— Хуан, многие в России следили за тобой на чемпионате мира и остались в восторге от игры. Ощущаешь эту волну внимания?

— Прежде всего, хочу сказать большое спасибо всем, кто переживал за меня. Я пока не возвращался в Парагвай и не понимаю, какая там ситуация, потому что живу в Аргентине. Но я вижу своих друзей, которых принимают как героев, и очень рад. Жду момента, когда получится вернуться в Парагвай. Что касается России... Надеюсь, когда начну играть, почувствую любовь болельщиков.

— Но уже осознал, что стал популярнее?

— Да, конечно. Что-то точно изменилось. Например, на автограф-сессии перед матчем с «Крыльями» было очень много людей, я подписал огромное количество фотографий — даже не хватило времени для всех, к сожалению.