Тренер «Сочи» Гаранин объяснил, почему Нобоа не выходил в стартовом составе в первых двух матчах сезона

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин объяснил, почему полузащитник Кристиан Нобоа не попал в стартовый состав команды в первых двух матчах сезона-2022/23.

«Кристиан еще немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче. Имея Ибрагима Цаллагова и Виктора Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств. И прекрасно отдаем себе отчет, что футбол состоит не только из борьбы, но и из креативных моментов.

Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте. И не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть», — приводят «Известия» слова Гаранина.

Нобоа принял участие в матчах 1-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1) и ЦСКА (0:3). 37-летний эквадорец вышел на замену в обеих встречах, на его счету одна голевая передача в игре с «Торпедо». В сумме футболист провел на поле 62 минуты.