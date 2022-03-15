«Новая глава». Реакция Крыховяка на переход из «Краснодара» в АЕК
Крыховяк прокомментировал переход из «Краснодара» в АЕК
Полузащитник Гжегож Крыховяк в социальных сетях прокомментировал переход из «Краснодара» в АЕК. Контракт с греческим клубом рассчитан до конца сезона.
«Новая глава», — написал поляк в Twitter.
Ранее «Краснодар» сообщил, что в соответствии с новыми правилами ФИФА соглашение клуба с футболистом приостановлено с 12 марта по 1 июня 2022 года.
Польский полузащитник выступал за российский клуб с августа 2021 года. Он провел в составе «быков» 15 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
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|
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|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
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|1
|10
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|
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|20
|8
|7
|5
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|31
|
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|8
|5
|7
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|29
|
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|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
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|7
|4
|10
|28-33
|25
|
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|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
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|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
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29 тур
30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7
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