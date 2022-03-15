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«Новая глава». Реакция Крыховяка на переход из «Краснодара» в АЕК

Крыховяк прокомментировал переход из «Краснодара» в АЕК
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гжегож Крыховяк.
Фото ФК АЕК.

Полузащитник Гжегож Крыховяк в социальных сетях прокомментировал переход из «Краснодара» в АЕК. Контракт с греческим клубом рассчитан до конца сезона.

«Новая глава», — написал поляк в Twitter.

Ранее «Краснодар» сообщил, что в соответствии с новыми правилами ФИФА соглашение клуба с футболистом приостановлено с 12 марта по 1 июня 2022 года.

Польский полузащитник выступал за российский клуб с августа 2021 года. Он провел в составе «быков» 15 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Гжегож Крыховяк
ФК АЕК (Афины)
ФК Краснодар
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