Тренер «Сочи» Федотов извинился перед Карасевым за свое поведение в игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов извинился перед главным арбитром матча 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:1) Сергеем Карасевым за излишне эмоциональное поведение.

Во втором тайме встречи 54-летний специалист был удален с тренерской скамейки.

«После игры Владимир Валентинович пообщался по телефону с главным арбитром встречи Сергеем Карасевым и его помощником Дмитрием Чельцовым. Федотов признал, что повел себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принес извинения перед судейской бригадой.

Футбольный клуб «Сочи» присоединяется к словам тренера. Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров", — говорится в заявлении «Сочи».

Сочинцы с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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