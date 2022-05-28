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Колосков прокомментировал победу «Химок» во втором стыковом матче за место в РПЛ

Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру «Химок» против «СКА-Хабаровск» (3:0) в ответном матче за место в Тинькофф РПЛ.

«Можно назвать «Химки» героями? Ну какие это герои, если они на четвереньках еле-еле сохранили свое место в Премьер-лиге. Они антигерои. То, что «Химки» обыграли «СКА-Хабаровск» и не ввели большие транспортные расходы для других клубов РПЛ, не является достижением. Хабаровск — это Россия, рассуждать с позиции экономии финансовых средств — несправедливо. Но то, что «Химки» остались в РПЛ в практическом плане, конечно, неплохо. Это хорошая в целом команда, правда, ветеранистая. Сергей Юран зарекомендовал себя успешным тренером на своем уровне», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

Он также ответил на вопрос о том, хотел бы он видеть «СКА-Хабаровск» в РПЛ.

Хотел бы я видеть «СКА-Хабаровск» в РПЛ? Это дело не вкуса, чемпионат разыгрывается, чтобы определить сильнейшего и слабейшего. Но с практической точки зрения большинство клубов РПЛ будут довольны сохранению «Химок» в высшем дивизионе. Это колоссальная экономия», — добавил Колосков.

«Химки» победили по итогам двух игр со счетом 3:1 и сохранили место в РПЛ. «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне сыграет в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

 

ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
Вячеслав Колосков
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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