Колосков прокомментировал победу «Химок» во втором стыковом матче за место в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру «Химок» против «СКА-Хабаровск» (3:0) в ответном матче за место в Тинькофф РПЛ.

«Можно назвать «Химки» героями? Ну какие это герои, если они на четвереньках еле-еле сохранили свое место в Премьер-лиге. Они антигерои. То, что «Химки» обыграли «СКА-Хабаровск» и не ввели большие транспортные расходы для других клубов РПЛ, не является достижением. Хабаровск — это Россия, рассуждать с позиции экономии финансовых средств — несправедливо. Но то, что «Химки» остались в РПЛ в практическом плане, конечно, неплохо. Это хорошая в целом команда, правда, ветеранистая. Сергей Юран зарекомендовал себя успешным тренером на своем уровне», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

Он также ответил на вопрос о том, хотел бы он видеть «СКА-Хабаровск» в РПЛ.

Хотел бы я видеть «СКА-Хабаровск» в РПЛ? Это дело не вкуса, чемпионат разыгрывается, чтобы определить сильнейшего и слабейшего. Но с практической точки зрения большинство клубов РПЛ будут довольны сохранению «Химок» в высшем дивизионе. Это колоссальная экономия», — добавил Колосков.

«Химки» победили по итогам двух игр со счетом 3:1 и сохранили место в РПЛ. «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне сыграет в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).