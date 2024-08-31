Станкович поблагодарил свой тренерский штаб после победы над «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отметил работу своего штаба после победы над «Рубином» (1:0) в 7-м туре РПЛ.

«Благодарю свой тренерский штаб. Без этих людей я не мог бы работать. Каждый день мы стараемся работать так, чтобы ребята прибавляли. Рябчук — прекрасный футболист, сегодня он провел великолепную игру.

Литвинов теряется на позиции центрального? Мы эту ситуацию видим по-другому. После серии без пропущенных голов — зачем менять пару центральных? Какая причина ставить его в полузащиту? Руслан может закрывать много разных позиций. Доволен, что такой футболист есть в нашей команде», — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».