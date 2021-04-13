Тренер «Ротора» рассказал, возглавит ли Юрий Семин команду

Старший тренер «Ротора» Юрий Батуренко, который де-факто является главным тренером команды, прокомментировал «СЭ» слухи о том, что Юрий Семин возглавит команду, если она сохранит место в РПЛ.

— Можете точно сказать, что если «Ротор» останется в РПЛ, то вы останетесь работать в клубе самостоятельно, и Юрий Семин не придет?

— Не могу. Почему я должен вам говорить, придет Семин или нет?

— Потому что об этом все говорят. Ваш приход воспринимается так: если «Ротор» остается в РПЛ, приходит Семин главным, а вы становитесь его помощником.

— Спросите об этом Палыча, он вам на эту тему расскажет.

— Он игнорирует.

— А что я могу за него сказать? Я вам честно могу сказать, что не знаю и не могу ничего сказать.

— То есть у вас с ним никаких договоренностей об этом нет?

— Нет, у нас с ним чисто дружеские отношения. Он для меня даже больше наставник, больше ничего. Если он поможет в чем-то, то я ему только спасибо скажу — такие отношения. А такие разговоры не имеют под собою никакой почвы.

«Ротор» с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Севастиан Терлецкий)