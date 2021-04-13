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«Локомотив» почтил память бывшего врача клуба Ярдошвили

13:20
Александр Ярдошвили. Фото Twitter
Александр Ярдошвили. Фото Twitter
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«Локомотив» на странице клуба в Twitter выразил соболезнования родным и близким бывшего врача железнодорожников Александра Ярдошвили, который скончался 13 апреля.

«На 67-м году ушел из жизни заслуженный врач Российской Федерации, член медицинского совета РФС Александр Ярдошвили. Александр Эдуардович с 1992 по 2012 год работал в «Локомотиве». ФК «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким», — сообщается в заявлении клуба.

Последним местом работы специалиста было «Динамо».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1381908926455762946

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