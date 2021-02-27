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Гончаренко: «Помазун пришел так, будто не уходил»

18:59
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» рассказал о кадровых проблемах команды.

«Помазун пришел так, будто не уходил. Он находится в хорошей форме. Знает все наши требования, так что это было оптимальное решение.

Васин вместо Дивеева? Не можем одним составом сыграть все 30 матчей.

Качества Рондона мы хорошо знаем. На наш взгляд, уже смогли его адаптировать. Он хорошо готов, хорошо поработал. Посмотрим, как проявит себя на футбольном поле», — заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

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