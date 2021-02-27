Гончаренко: «Помазун пришел так, будто не уходил»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» рассказал о кадровых проблемах команды.
«Помазун пришел так, будто не уходил. Он находится в хорошей форме. Знает все наши требования, так что это было оптимальное решение.
Васин вместо Дивеева? Не можем одним составом сыграть все 30 матчей.
Качества Рондона мы хорошо знаем. На наш взгляд, уже смогли его адаптировать. Он хорошо готов, хорошо поработал. Посмотрим, как проявит себя на футбольном поле», — заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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