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14 декабря 2025, 18:36

Тренер «Пари НН» Шпилевский посетил матчи «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити» в АПЛ

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский посетил три матча 16-го тура АПЛ, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

37-летний специалист присутствовал на игре «Арсенал» — «Вулверхэмптон» (2:1), «Челси» — «Эвертон» (2:0), а также на встрече «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

«Вдохновение и новые идеи для нашей работы уже на подходе!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

После 18 туров «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ФК «Пари НН»
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Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Алексей Шпилевский
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