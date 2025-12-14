Тренер «Пари НН» Шпилевский посетил матчи «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити» в АПЛ
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский посетил три матча 16-го тура АПЛ, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
37-летний специалист присутствовал на игре «Арсенал» — «Вулверхэмптон» (2:1), «Челси» — «Эвертон» (2:0), а также на встрече «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».
«Вдохновение и новые идеи для нашей работы уже на подходе!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.
После 18 туров «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: ФК «Пари НН»
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