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14 декабря 2025, 16:05

Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони вспомнил, как отказался от перехода в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Вильфрид Бони.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Кот-д'Ивуара Вильфрид Бони рассказал «СЭ», почему не перешел в «Спартак».

«Спартак»? Я действительно мог оказаться там. Я был в «Суонси», потом мне пришло предложение от «Спартака». Но я хотел продолжить карьеру в Англии. Конечно, «Спартак» — не такой уровень, как «Манчестер Сити» — там вообще космос. Однако с Гвардиолой я не пересекался, только немного на предсезонке. Но это тренер мирового уровня!», — сказал Бони «СЭ».

Помимо «Манчестер Сити» и «Суонси», Бони выступал за «Сток Сити», «Витесс», пражскую «Спарту», «Аль-Иттихад» и «Неймеген». Последним клубом в карьере форварда стал ганский «Олвэйс Рэди».

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ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
Вильфрид Бони
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3
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4
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5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
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8
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10
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11
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12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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