Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони вспомнил, как отказался от перехода в «Спартак»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Кот-д'Ивуара Вильфрид Бони рассказал «СЭ», почему не перешел в «Спартак».

«Спартак»? Я действительно мог оказаться там. Я был в «Суонси», потом мне пришло предложение от «Спартака». Но я хотел продолжить карьеру в Англии. Конечно, «Спартак» — не такой уровень, как «Манчестер Сити» — там вообще космос. Однако с Гвардиолой я не пересекался, только немного на предсезонке. Но это тренер мирового уровня!», — сказал Бони «СЭ».

Помимо «Манчестер Сити» и «Суонси», Бони выступал за «Сток Сити», «Витесс», пражскую «Спарту», «Аль-Иттихад» и «Неймеген». Последним клубом в карьере форварда стал ганский «Олвэйс Рэди».