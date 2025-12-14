Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони вспомнил, как отказался от перехода в «Спартак»
Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Кот-д'Ивуара Вильфрид Бони рассказал «СЭ», почему не перешел в «Спартак».
«Спартак»? Я действительно мог оказаться там. Я был в «Суонси», потом мне пришло предложение от «Спартака». Но я хотел продолжить карьеру в Англии. Конечно, «Спартак» — не такой уровень, как «Манчестер Сити» — там вообще космос. Однако с Гвардиолой я не пересекался, только немного на предсезонке. Но это тренер мирового уровня!», — сказал Бони «СЭ».
Помимо «Манчестер Сити» и «Суонси», Бони выступал за «Сток Сити», «Витесс», пражскую «Спарту», «Аль-Иттихад» и «Неймеген». Последним клубом в карьере форварда стал ганский «Олвэйс Рэди».
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
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|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
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|Акрон – Зенит
|- : -
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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