ЦСКА интересуется хорватским форвардом

Нападающий «Горицы» Кристиян Ловрич входит в сферу интересов ЦСКА, сообщает Eurostavka 5 мая.

По данным источника, зимой форвард был в шаге от перехода в киевское «Динамо», но трансфер сорвался в последний момент. 30 марта 2021 года Ловрич дебютировал за сборную Хорватии. Это случилось уже после ухода Ивицы Олича из тренерского штаба национальной команды на пост главного тренера ЦСКА.

25-летний нападающий забил 39 голов в 87 матчах чемпионата Хорватии за последние три сезона. В нынешнем сезоне хорват сыграл в 29 матчах, забил 18 голов и отметился семью результативными передачами.

Соглашение футболиста с «Горицей» действует до 31 мая 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ловрича в 5,5 млн евро.