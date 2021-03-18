Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, когда Сафонов вернется в строй

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

— Вчера Матвей Сафонов приступил к тренировкам в общей группе и сегодня был в заявке на матч. В каком он сейчас состоянии?

— Он начал тренироваться. Надеемся, что в паузе на сборную он сыграет за вторую команду, тогда будем смотреть. Ему нужна одна-две недели, чтобы набрать оптимальные кондиции. Он очень близок к этому.

— Как на игру повлиял выход Тюкавина и изменение позиции Моро? Что «Краснодару» нужно было сделать после изменения схемы «Динамо»?

— Проблема оказалась на их правом фланге, где в ширину играл вначале Варела, потом Нжи, и, возможно, там надо было подсаживаться пятым защитником, как это делал Шапи после своего выхода на замену. Но выход Тюкавина — это не суперход, просто мы сыграли плохо в тех эпизодах, когда нам забили голы.

— Чемпионат для «Краснодара» практически завершен: вряд ли теперь возможно завоевать путевку в еврокубки и медали. Не стоит ли теперь дать возможность побольше играть воспитанникам своей академии в оставшихся матчах?

— Должны играть те, кто сильнее. Мы не берем много ребят со второй команды, они борются за сохранение прописки. Мы в случае крайней необходимости берем оттуда футболистов.

— Как проведете паузу на международные матчи?

— Четыре выходных, потом работаем 2 недели, спаррингов не планируется. К нам добавится молодежка, будем тренироваться все вместе на базе.

После 23 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и занимает 9-е место.

(Екатерина Потапова)