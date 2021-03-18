Константин Тюкавин: «Один гол для мамы, второй для папы»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями после матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (3:2).

«Замечательный матч для нас и для меня, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер». — Скоро у моей мамы день рождения. Один гол для мамы, другой для папы. Мы выиграли, и мы очень рады этому. Мы сегодня проявили характер и из-за этого победили 3:2. Надеюсь ли я попадать теперь в стартовый состав? Я буду, как и прежде, усердно тренироваться и надеюсь, что буду появляться в старте».

Еще один мяч в составе динамовцев забил Даниил Фомин.