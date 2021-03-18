Константин Тюкавин: «Один гол для мамы, второй для папы»
21:54
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями после матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (3:2).
«Замечательный матч для нас и для меня, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер». — Скоро у моей мамы день рождения. Один гол для мамы, другой для папы. Мы выиграли, и мы очень рады этому. Мы сегодня проявили характер и из-за этого победили 3:2. Надеюсь ли я попадать теперь в стартовый состав? Я буду, как и прежде, усердно тренироваться и надеюсь, что буду появляться в старте».
Еще один мяч в составе динамовцев забил Даниил Фомин.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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