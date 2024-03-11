Камоцци: «Абаскаль не имеет никакого авторитета среди игроков «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал поражение красно-белых от «Факела» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Абаскаль не виновен в результате этого клуба. Виновен тот, кто взял его на замену Ваноли. Абаскаль не имеет никакого авторитета у игроков, команда просто плохо себя чувствует. Болельщикам и игрокам приходится жаловаться на того, кто поставил Абаскаля на пост главного тренера», — приводит Sport24 слова Камоцци.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. 11 марта появилась информация о том, что испанец может быть отправлен в отставку, а на его место может прийти Владимир Ивич, на данный момент работающий в «Краснодаре».