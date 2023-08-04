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Сегодня, 14:22

Колыванов о Сергееве: «Зенит» не отпустит его в клубы-конкуренты»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. В двух стартовых турах РПЛ сезона-2023/24 форвард не сыграл ни одном минуты.

По слова Колыванова, питерцы не отпустят Сергеева в клуб-конкурент.

«В те клубы, которые будут составлять конкуренцию «Зениту», его вряд ли отпустят. Может, в [клуб] рангом чуть пониже. Сергеев однозначно способен усилить любую команду. Он быстренький, головой умеет играть, правая нога шикарная и скорость хорошая. Плюс выбирает хорошо позицию на футбольном поле, может создать как сам момент, так и предпосылки для атаки других футболистов. Любой команде он с удовольствием мог бы помочь», — цитирует Колыванова «Спорт день за днем».

Контракт 28-летнего Сергеева с «Зенитом» истекает летом 2025 года.

Источник: Спорт день за днем
Иван Сергеев
Игорь Колыванов
РПЛ
ФК Зенит
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

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 3
Федор Чалов

Федор Чалов

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 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

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 2 1 0
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