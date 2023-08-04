Колыванов о Сергееве: «Зенит» не отпустит его в клубы-конкуренты»

Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. В двух стартовых турах РПЛ сезона-2023/24 форвард не сыграл ни одном минуты.

По слова Колыванова, питерцы не отпустят Сергеева в клуб-конкурент.

«В те клубы, которые будут составлять конкуренцию «Зениту», его вряд ли отпустят. Может, в [клуб] рангом чуть пониже. Сергеев однозначно способен усилить любую команду. Он быстренький, головой умеет играть, правая нога шикарная и скорость хорошая. Плюс выбирает хорошо позицию на футбольном поле, может создать как сам момент, так и предпосылки для атаки других футболистов. Любой команде он с удовольствием мог бы помочь», — цитирует Колыванова «Спорт день за днем».

Контракт 28-летнего Сергеева с «Зенитом» истекает летом 2025 года.