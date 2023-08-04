Наумов считает, что матч «Локомотива» с ЦСКА должен быть результативным

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, чего ждет от предстоящей встречи с ЦСКА.

«Это дерби. А в дерби всегда присутствует сильное внутреннее напряжение и борьба на каждом участке поля. Сомневаюсь, что матч окажется очень результативным, но голы будут. Потому что и та, и другая команды постараются забить и выиграть», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет в субботу, 5 августа. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени

После двух туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице с 3 очками. «Локомотив» находится на третьей позиции с 4 очками.