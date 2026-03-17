Жирков: «Сейчас вообще цены растут: продукты стали дороже и табак для кальяна... И в магазин одежды сходить дорого!»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о тратах.

— Сколько рублей вы тратите в месяц?

— Даже не могу подсчитать, ха-ха! Сейчас вообще цены растут: продукты стали дороже и табак для кальяна... И в магазин одежды сходить дорого!

— Знаете, кстати, сколько стоит игровая футболка «Динамо»?

— 10990. Мне товарищ, фотограф сборной России сказал, что на каком-то сайте покупает реальные футболки игроков по 150 фунтов. Примерно 17-18 тысяч рублей за майку, в которой выступал футболист! Он покупал мою из «Челси». Так дешево! Футболка Аленичева, кстати, так же стоила.

— Какая история времен «Челси» о ком-то из одноклубников вспоминается?

— Мы играли вместе с португальцем Деку, и тогда после матчей все время было пиво. Сидели с ним в автобусе и восстанавливались.

— Кто кого перепивал?

— Конечно, он!

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