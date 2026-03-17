Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком», когда вернулся из «Тамбова»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе признался, что сожалеет о решении не разрывать контракт с московским «Спартаком» после возвращения из аренды в «Тамбове». Футболист рассказал, что после возвращения в клуб его снова отправили в аренду, что стало для него разочарованием.

«Немного жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком», когда вернулся из аренды в «Тамбове». Я вернулся, а мне снова сказали, чтобы я ехал в аренду», — приводит слова Мелкадзе «Чемпионат».

Форвард выступал за «Тамбов» в сезоне-2019/20, где провел 18 матчей и забил 7 голов. После аренды он вернулся в «Спартак» летом 2020 года, но в августе того же года его снова отдали в аренду, на этот раз в «Ахмат».

«Спартак» Мелкадзе покинул в 2022 году на правах свободного агента.

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