Жирков: «Когда закончил с футболом, у меня вообще связь не ловила в доме! Это была жесть»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» высказался о проблемах со связью в Москве.

— Сталкиваетесь с проблемами со связью в Москве?

— Когда закончил с футболом, у меня вообще связь не ловила в доме! Это была жесть. У нас жила домашняя крыса. Та укусила дочку очень серьезно, а мы банально не могли дозвониться до скорой. Пришлось ехать.

— Как справились?

— Может, какой-то важный человек заехал, потому что сейчас со связью все нормально.

— Есть ли вы в MAX?

— Нет. Пока связь у меня еще ловит. Сижу в Telegram, YouTube, потому что смотрю исторические ролики на этих ресурсах.

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