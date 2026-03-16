Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии, Неймар не вошел в состав

Сборная Бразилии объявила состав на товарищеские матчи против Франции и Хорватии.

В состав из 26 футболистов вошли игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике. Форвард «Сантоса» Неймар снова не получил вызов в национальную команду.

Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль», Англия), Бенто («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Эдерсон Мораес («Фенербахче», Турция).

Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус», Италия), Данило Луис да Силва («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит», Россия), Габриэл Магальяйнс («Арсенал», Англия), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Лео Перейра («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Уэсли Франса («Рома», Италия).

Полузащитники: Андрей Сантос («Челси», Англия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Данило («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Габриэл Сара («Галатасарай», Турция).

Нападающие: Эндрик («Лион», Франция), Габриэл Мартинелли («Арсенал», Англия), Игор Тьяго («Брентфорд», Англия), Луис Энрике («Зенит», Россия), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Райан («Борнмут», Англия), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Жоао Педро («Челси», Англия).

Бразилия 26 марта сыграет со сборной Франции. Матч против Хорватии состоится 1 апреля.

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