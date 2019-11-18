Тренер «Динамо» Новиков рассказал о совмещении: какую работу он делает для дубля

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» отметил, что он, помимо работы с первой командой, также разбирает игры дубля, анализирует соперников и составляет тренировочный план. Он отметил, что это не отвлекает его от основной деятельности.

— Я не присутствую на тренировках дублирующего состава и не всегда получается бывать на матчах, но разбор игр команды, анализ соперника и составление тренировочного микроцикла лежит на мне, — сказал Новиков. — Это не занимает много времени, потому что все наработано. И никоим образом не отвлекает от работы с главной командой. До последнего декабрьского тура будем работать так, а дальше уже станет понятно, кто где продолжит работу и в каком качестве. У нас осталось три игры, которые многое покажут и в плане нашей работы, и в плане возможности добиваться результата. В первую очередь все зависит от позиции руководителей, что они решат. Если доверят продолжать, то обсудим ряд моментов, которые, на мой взгляд, необходимо решить для качественной работы во второй части сезона. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Кирилла Новиков — здесь.