Тренер «Балтики» Нагайцев после матча с «Пари НН»: «Судья безнаказанно позволял бить наших игроков»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев раскритиковал судейство и действия игроков «Пари НН» (2:2) после матча между командами в 24-м туре РПЛ.

Главным арбитром встречи работал Василий Казарцев.

«Конечно, больше разочарования. Потому что пропустили. Ближе были к победе? Да, конечно. С чем связаны четыре вынужденные замены? Сами подумайте. У нас в первый раз такое. Абсолютно никакой перегрузки нет, потому что мы работаем как обычно. Здесь и соперник приложил, как говорится, руку и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно», — сказал Нагайцев в эфире «Матч Премьер».

«Балтика» с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 24 матчей. В следующем туре калининградцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Матч пройдет 19 апреля.

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