Шпилевский — о ничьей с «Балтикой»: «То, что творил главный судья, — это хамство»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский эмоционально прокомментировал судейство матча против «Балтики» (2:2) в 24-м туре РПЛ.

Главным арбитром встречи работал Василий Казарцев.

«Потеряли [очки]. Сто процентов потеряли. Не думаю, что мы заслужили здесь только одно очко. Я ребятам это высказал после игры. Это хамство — то, что творил сегодня главный судья. Я даже не могу это объяснить. Команда играет дома, здесь еще помощь какой-то четвертой стороны. Для меня это просто катастрофа. Жалко ребят», — сказал Шпилевский в эфире «Матч Премьер».

«Пари НН» с 21 очком занимает 14-е место в РПЛ после 24 матчей. В следующем туре нижегородцы дома сыграют с московским «Динамо». Игра пройдет 18 апреля.

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