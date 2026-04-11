Тренер «Балтики» Нагайцев: «Макса Петрова забили просто. Повреждения Чивича и Хиля — серьезные»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев ответил на вопрос о травмах игроков команды после матча с «Пари НН» (2:2) в 24-м туре РПЛ.

Ранее Нагайцев раскритиковал действия соперников и работу главного арбитра встречи Василия Казарцева.

«Макс Петров вышел на уколе на второй тайм. Его забили просто. В понедельник будем точно знать по травмам. Думаю, что повреждения Чивича и Хиля — серьезные. Игра была грубая. Это разочарование. Судья не пресекал эту грубость, как надо было», — сказал Нагайцев на пресс-конференции.

«Балтика» с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 24 матчей. В следующем туре калининградцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Матч пройдет 19 апреля.

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