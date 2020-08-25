Тренер «Арсенала» рассказал о травме Луценко. Сегодня форварда вызвали в сборную России

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый после матча 5-го тура Тинькофф — РПЛ с «Химками» в Туле (1:1) прокомментировал повреждение форварда Евгения Луценко. 33-летний нападающий из-за травмы левого бедра был заменен перед перерывом. По данным «СЭ», у футболиста — подозрение на повреждение задней поверхности. Если диагноз подтвердит обследование, получивший первый вызов в сборную России Луценко потратит на восстановление около двух недель и не сможет сыграть за национальную команду.

— Естественно, это потеря. Это наш бомбардир и лидер команды. Жалко, что он получил травму. Какой степени тяжести, будет ясно только завтра-послезавтра, когда он пройдет обследование и доктора все посмотрят, — сказал Подпалый в послематчевом комментарии для СМИ. — Вдвойне обидная травма, потому что он получил вызов в сборную, первый в карьере. К сожалению, все так получилось. Думаю, Женя сильно расстроен этой ситуацией. Впереди — перерыв (на матчи сборных), у него будет возможность подлечиться. Но одну-две игры, полагаю, он пропустит.

По игре с «Химками» тренер туляков также заметил, что его команда вышла на поле несобранной. Пропустив в первом тайме, до и после ответного гола оружейники упустили несколько голевых моментов.

— Конечно, потеряли очки, — сказал Подпалый. — К сожалению, первый тайм — явная недооценка соперника, недорабатывали. Очень легко пропустили гол. Появилась задача отыграться. Второй тайм показал, что сил было много. Увы, те моменты, которые были, не удалось реализовать.

Перед международной паузой в 6-м туре РПЛ в субботу, 29 августа, «Арсенал» сыграет в гостях со «Спартаком». Москвичи перед встречей с туляками проведут матч с «Ротором» в среду, 26 августа.

— Будем готовиться. Проанализируем игру «Спартака», завтра еще посмотрим, — заметил Подпалый. — Соперник известен, как он играет — тоже знаем. Но нужно посмотреть, еще проанализировать и от этого отталкиваться. (Артем Агапов)