Луценко может не поехать в сборную России из-за травмы бедра

Как стало известно «СЭ», у форварда «Арсенала» Евгения Луценко — подозрение на повреждение задней поверхности бедра. 33-летний нападающий получил травму в конце первого тайма матча 5-го тура Тинькофф — РПЛ с «Химками» в Туле (1:1) и был заменен перед перерывом.

В среду Луценко ждет медобследование. Если диагноз подтвердится, то игрок потратит на восстановление около двух недель — до конца паузы на международные матчи в начале сентября. В таком случае нападающий почти наверняка пропустит сбор национальной команды России, в которую сегодня впервые в карьере получил вызов.

Сборная России 3 и 6 сентября проведет матчи Лиги наций с Сербией (в Москве) и Венгрией (в Будапеште). При этом главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что арсеналец в любом случае пропустил бы выезд в Венгрию из-за отсутствия визы.

Луценко стал одним из лучших бомбардиров чемпионата России-2019/20 — 15 голов (все с игры), больше было только у двух форвардов «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбы — по 17, но оба исполняли 11-метровые (иранец — 1 точный пенальти, россиянин — 7). В этом сезоне на счету футболиста «Арсенала» — один мяч и одна голевая передача в пяти матчах. (Вячеслав Короткин)