Тренер «Арсенала» оценил акцию болельщиков, которые активно не поддерживали команду до перерыва

Исполняющий обязанности главного тренера тульского «Арсенала» Сергей Подпалый после домашнего матча 28-го тура Тинькофф — РПЛ с «Тамбовом» (2:1) высказался об акции организованных болельщиков, которые в первом тайме отказались от активной поддержки, вывесили баннер и проскандировали соответствующие кричалки. При этом специалист поблагодарил команду за дисциплинированную игру в обороне после провальной встречи на своем поле с «Крыльями Советов» (2:4).

— Об этом и просили ребят: была игра на результат, мы сумели действовать дисциплинированно, в первую очередь — в обороне, — сказал Подпалый в послематчевом комментарии. — После четырех пропущенных мячей в предыдущем туре надо было постараться сыграть аккуратно. Были ошибки в той встрече, мы их разобрали.

Считаю, ребята сыграли достойно, учитывая погодные условия и все остальное. Футбол был хорошим, интересным для зрителей, обоюдоострым. У нас не все получалось в атаке, особенно в первом тайме. Но во второй половине, как считаю, были хорошие моменты. Хотя у наших ворот — тоже, парочку непростых, штанга была. Хорошо, что все так закончилось.

— Пантелеев впервые вышел в «старте» и уверенно взялся бить 11-метровый...

— Он не первый, кто у нас выходит и дебютирует. (Ухмыляется.) Считаю, достойно сыграл, забил 11-метровый, хладнокровно исполнил. То задание, которое было поставлено перед ним, выполнил.

— Большое число ошибок — это нервы, усталость или что-то еще?

— Думаю, в первую очередь — нервы. Повторюсь, нам важно было набрать очки, поэтому ребята где-то боялись допустить ошибки. А обычно происходит наоборот — ошибались в простых ситуациях.

— Что с Денисовым и Костадиновым, которые были заменены из-за травм?

— Надеюсь, Костадинов должен восстановиться. У него уже была эта травма. А что касается Денисова — думаю, если там действительно надрыв задней поверхности (бедра), то к матчу с «Уралом» он вряд ли сможет вернуться. Может быть, шанс будет сделать это до встречи с «Уфой». Хотя времени и немного.

— Команда и тренеры поняли акцию болельщиков? Как на нее отреагировали?

— Естественно, неприятно. Болельщики не то, что имеют право, это понятно. Но они должны понимать ситуацию. Если болельщики настоящие, то они могут предъявлять претензии, но быть корректными в высказываниях и кричалках. Да, согласен (что это уместно), когда нет самоотдачи. А когда ребята отдаются — если взять сегодняшнюю игру, то тут не должно быть никаких претензий. Потихоньку, но исправляются. Думаю, болельщики должны поверить в команду и вернуться, ее поддерживать. (Артем Агапов)

«Арсенал» после первого матча 28-го тура с 34 очками поднялся с 11-го места на 8-е. Это третья победа красно-желтых в 9 матчах 2020 года в РПЛ при 6 поражениях. Тульский клуб гарантировал себе сохранение прописки в премьер-лиге — на 14-м месте «Тамбов» с 28 очками (личные встречи — в пользу оружейников, победы 1:0 и 2:1), а на 15-м — «Крылья Советов» с 27 после 27 игр.