«Крылья Советов» разгромили «Сочи»

«Крылья Советов» в товарищеском матче разгромили «Сочи» со счетом 4:1.

Встреча прошла в рамках тренировочного сбора в Турции. При этом команды отыграли еще и дополнительное время.

Напомним, что «Сочи» в рамках сбора в Турции также проиграли «Рубину «(2:3) и «Чукаричкам» (0:1).

Товарищеские матчи

«Сочи» — «Крылья Советов» — 1:4 д.в. (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Сергеев, 31 (0:1). Сергеев, 39 (0:2). А.Заболотный, 61 (1:2). Тюрин, 100 (1:3). Горшков, 111 (1:4).

«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов (Маргасов, 62), Цаллагов (Набиуллин, 62), Заика (Миладинович, 62), Мевля (Балкизов, 62), Новосельцев (Д.Пруцев, 62), Юсупов (Е.Пруцев, 62), Бурмистров (Боковой, 62), Жоаузинью (Иполе, 62), Нобоа (Руденко, 62), А.Заболотный (Варданян, 62).

«Крылья Советов»: Фролов (Ломаев, 62), Комбаров (Полуяхтов, 62), Божин, Зеффан (Горшков, 62), Солдатенков (Чернов, 46), Гацкан (Якуба, 62), Зиньковский (Смирнов, 62), Ежов (Тюрин, 62), Витюгов (Хади, 62), Сергеев (Голенков, 62), Цыпченко (Хлусов, 62).

Предупреждения: А.Заболотный, 38. Гацкан, 49.

1 февраля. Белек. Стадион «Спортивный центр Беллис».