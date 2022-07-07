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Сегодня, 08:10

Тарханов отреагировал на возможный переход Газинского в ЦСКА

Галина Глазко
Читать «СЭ» в

Тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе бывшего полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского в московский ЦСКА.

«Думаю, это будет усиление для ЦСКА. Тем более у армейцев есть проблемы в опорной зоне. Уверен, Юрий поможет ЦСКА. Сейчас и до 40 лет играют. Значит, в ЦСКА надеются, что он еще будет играть. Наверное, уже сделали обследование, проверили, сможет ли он требуемую работу выполнять. Да и у Газинского есть опыт огромный», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

Ранее, 6 июля, «СЭ» сообщил, что ЦСКА готовит контракт с Газинским по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне 32-летний Газинский забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 17 матчах за «Краснодар» во всех турнирах. 19 мая он покинул краснодарский клуб на правах свободного агента.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-gazinskiy-budet-usileniem-dlya-tsska
Юрий Газинский
Александр Тарханов
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