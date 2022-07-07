Тарханов отреагировал на возможный переход Газинского в ЦСКА
Тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе бывшего полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского в московский ЦСКА.
«Думаю, это будет усиление для ЦСКА. Тем более у армейцев есть проблемы в опорной зоне. Уверен, Юрий поможет ЦСКА. Сейчас и до 40 лет играют. Значит, в ЦСКА надеются, что он еще будет играть. Наверное, уже сделали обследование, проверили, сможет ли он требуемую работу выполнять. Да и у Газинского есть опыт огромный», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.
Ранее, 6 июля, «СЭ» сообщил, что ЦСКА готовит контракт с Газинским по схеме «1+1».
В прошедшем сезоне 32-летний Газинский забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 17 матчах за «Краснодар» во всех турнирах. 19 мая он покинул краснодарский клуб на правах свободного агента.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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