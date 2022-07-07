Глава судейского комитета РФС рассказал, продолжат ли арбитры проходить проверку на полиграфе

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, продолжат ли арбитры проходить проверку на полиграфе.

— Вы продолжите практику полиграфа?

— Мы продолжим практику проверок, если на это будут основания. При этом хочу, чтобы все поняли: никто из нас не фанат проверок. Я сам мечтаю, чтобы все судили хорошо и не было никаких слухов, кривотолков и сигналов. Было бы прекрасно, если бы мы просто назначали судей на матчи, выдавали им премии, повышали зарплаты. Но на ситуации, когда возникает вопрос морально-этических нарушений, мы должны реагировать. У нас есть четкая процедура, частью которого является полиграф — но это необязательно. Проверки были всегда, стараемся делать их тихо. Это одна из основ повышения доверия со стороны клубов и болельщиков. Если мы перестанем проверять и будем только доверять, наверное, это будет неправильно. Проверка качества есть во всех странах мира. Вопрос предвзятости существует абсолютно везде. Нет никакого волшебного способа для получения стопроцентного результата, чтобы понять, это просто ошибка или предвзятость.

Уже сейчас мы используем и другие инструменты. Целый арсенал средств: анализ имущественного состояния, анализ матча и ряда других игр, анализ конфликта интересов и так далее. Проводим широчайшие проверки в отношении всех, стараемся действовать на упреждение, чтобы не возникали даже предпосылки этических нарушений. Стараемся действовать превентивно. Но надеюсь, что больше никаких таких ситуаций не будет. Нам самим они глубоко неприятны.