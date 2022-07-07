Каманцев расстроен уходом Хачатурянца из российского футбола

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев признался, что расстроен уходом бывшего президента РПЛ Ашота Хачатурянца из российского футбола.

— Как на вас повлияет уход Ашота Хачатурянца? Все понимают, что вы — его человек.

— Мне грустно и печально из-за его ухода. Мы вместе начинали эту работу, и мне было бы приятнее и проще продолжать ее совместно. Ашот Рафаилович очень много хорошего сказал обо мне.

У нас с ним был разговор, он заверил, что исполком РФС после его рекомендаций оказал мне доверие. Я должен его оправдать. Должен работать и показать, что судейство исправляется. Клубы утвердили новые зарплаты для арбитров, мотивационную систему. Все это делали под разработанные нами реформы, мы должны их реализовать.

Понимаю, что у людей есть некие сомнения по поводу наличия у меня такого авторитета... Безусловно, у меня нет такого статуса, бэкграунда, я не столь успешный, сложившийся человек, как Хачатурянц. Но я буду искать свои механизмы управления системой. Думаю, что смогу привнести что-то новое.

Ашот Рафаилович был в судействе, мы многое успели сделать. В отношении реформ остались некие штрихи. Дальше уже больше работа за профессионалами, которые занимаются судьями. У нас есть незакрытые направления: региональные судейские школы, программа «Таланты и наставники» на уровне второй лиги и еще некоторые элементы. Все это понимаю, надеюсь, что справлюсь. Сделаю все возможное, чтобы это получилось. Если у меня получится, значит, хорошо. Если не получится... Я старался. Найдут кого-то, кто, возможно, с этим справится лучше.

27 июня Хачатурянц подал в отставку с поста президента РПЛ. Он рекомендовал назначить на свое место генерального секретаря РФС и президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александра Алаева.