Хакшабанович: «Рубин» бился до конца и заслужил победу над «Ахматом»

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«Я счастлив голу и голевой передаче, тому, что помог команде. Мы перехватили инициантиву после забитого гола, к тому же у них был удален игрок. Мы бились до конца. Вся команда рада победе. Мы ее заслужили», — приводит слова Хакшабановича официальный Twitter «Рубина».

«Рубин» победил в трех встречах на старте чемпионата и с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат» с 3 очками — на девятой строчке.