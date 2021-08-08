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Шелия о своем удалении в матче с «Рубином»: «Двойные стандарты! Миллион людей сказали, что это не красная»

23:36
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал свое удаление в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Сам Кукуян сказал, что мяч в эпизоде уходит в угловой — это желтая карточка. Четко все. Ладно, штрафной. Непонятно, почему он идет смотреть ВАР. Миллион людей посмотрели и сказали, что это не красная. Двойные стандарты!

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А когда мы забили второй гол чисто, почему он не пошел смотреть? Мне не понятно. Надо разбираться, потому что так нельзя! До удаления мы полностью контролировали ход встречи и даже могли забить второй мяч во втором тайме. Решение арбитра, на мой взгляд несправедливое, полностью поменяло игру. А ребята молодцы, выглядели достойно и играли лучше, чем «Рубин». Но результат остается, что поделать", — приводит «Бизнес Online» слова Шелии.

Шелия получил красную карточку на 53-й минуте встречи. Изначально главный арбитр встречи Павел Кукуян показал голкиперу желтую карточку за фол на форварде казанцев Иване Игнатьеве, но изменил свое решение после просмотра повтора.

Рубин — Ахмат

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/article/267004

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Иван Торопцев все материалы автора

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