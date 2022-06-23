Transfermarkt поменял стоимость перехода Зиньковского из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правильную

Немецкий ресурс transfermarkt.de, специализирующийся на трансферной информации, изменил в профиле новичка «Спартака» Антона Зиньковского сумму компенсации, которую красно-белые выплатили «Крыльям Советов».

Вначале сайт ошибочно указывал 4,3 миллиона евро, но сейчас поменял данные на 3,2 миллиона. В переводе на рубли это около 180 миллионов — такие цифры назвал в своем материале «СЭ» и именно они верны.