Transfermarkt поменял стоимость перехода Зиньковского из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правильную
Немецкий ресурс transfermarkt.de, специализирующийся на трансферной информации, изменил в профиле новичка «Спартака» Антона Зиньковского сумму компенсации, которую красно-белые выплатили «Крыльям Советов».
Вначале сайт ошибочно указывал 4,3 миллиона евро, но сейчас поменял данные на 3,2 миллиона. В переводе на рубли это около 180 миллионов — такие цифры назвал в своем материале «СЭ» и именно они верны.
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