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Transfermarkt поменял стоимость перехода Зиньковского из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правильную

Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский и Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»

Немецкий ресурс transfermarkt.de, специализирующийся на трансферной информации, изменил в профиле новичка «Спартака» Антона Зиньковского сумму компенсации, которую красно-белые выплатили «Крыльям Советов».

Вначале сайт ошибочно указывал 4,3 миллиона евро, но сейчас поменял данные на 3,2 миллиона. В переводе на рубли это около 180 миллионов — такие цифры назвал в своем материале «СЭ» и именно они верны.

Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
5
2
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