ВЭБ назвала условия выхода из состава акционеров ЦСКА

ВЭБ выйдет из состава акционеров ЦСКА до конца июня. Российская государственная корпорация развития ВЭБ будет готова выйти из состава акционеров московского ЦСКА, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, информирует пресс-служба корпорации. Ранее сообщалось , что

«Отношения ВЭБа и ПФК ЦСКА строятся по формату широкого стратегического партнерства. Они предполагают поддержку клуба по привлечению спонсоров, а также поиск ВЭБом стратегического инвестора. ВЭБ заинтересован в продолжении эффективной работы клуба, в том числе в связи с наложенными на ЦСКА ограничениями. ВЭБ будет готов выйти из капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, заинтересованного в развитии ПФК ЦСКА», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу ВЭБ.

ВЭБ принадлежит почти 80 процентов акций ЦСКА. В конце февраля Министерство финансов США ввело санкции против московского клуба и корпорации.