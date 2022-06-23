Йоканович пригласил на сбор «Динамо» трех молодых игроков

Как стало известно «СЭ», с завтрашнего дня к тренировкам с основой «Динамо» приступят три футболиста из второй команды бело-голубых — защитник Руслан Шагиахметов (2003 г.р.), полузащитники — Иван Зазвонкин (2004) и Дмитрий Бегун (2003).

Новый тренер Славиша Йоканович оценит резервистов на сборе в Новогорске, а также в контрольных матчах. Ближайший — 25 июня с «Амкалом» на «ВТБ Арене».

Соглашение «Динамо» с Йокановичем рассчитано на сезон-2022/23, в него включены опции автоматического продления еще на два сезона в случае достижения определенных результатов. Сербский специалист ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими клубами.