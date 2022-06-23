Йоканович пригласил на сбор «Динамо» трех молодых игроков
Как стало известно «СЭ», с завтрашнего дня к тренировкам с основой «Динамо» приступят три футболиста из второй команды бело-голубых — защитник Руслан Шагиахметов (2003 г.р.), полузащитники — Иван Зазвонкин (2004) и Дмитрий Бегун (2003).
Новый тренер Славиша Йоканович оценит резервистов на сборе в Новогорске, а также в контрольных матчах. Ближайший — 25 июня с «Амкалом» на «ВТБ Арене».
Соглашение «Динамо» с Йокановичем рассчитано на сезон-2022/23, в него включены опции автоматического продления еще на два сезона в случае достижения определенных результатов. Сербский специалист ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими клубами.
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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