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Сегодня, 16:08

Траньков предположил, что «Зенит» не смог обыграть «Химки» из-за нехватки концентрации

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Двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Максим Траньков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ между «Химками» и сине-бело-голубыми (1:1).

«Это был первый матч. Все предсезонные игры «Зенит» выигрывал, поэтому, возможно, не хватило концентрации или еще чего-то. «Химки» были очень хорошо настроены. Чемпионат начали с ничьей — это неожиданно, но посмотрим, как сложится у них дальше. Не расслабила ли общественность «Зенит» излишней уверенностью в победе? Дело в том, что люди уже не первый год говорят, что «Зенит» является гегемоном в России, что меня не может ни радовать. В то же время могу сказать как спортсмен, что чемпионом стать проще, чем долгие годы удерживать первенство. Концентрироваться сложно, это некая проверка и для тренерского штаба, и для игроков. В последний раз, когда «Зенит» не выиграл стартовый матч РПЛ, чемпионом стал «Спартак»? Лично для меня это не знак. Совсем недавно была игра за Суперкубок, которая показала, что это не самый принципиальный соперник за первое место. Хотя чемпионат долгий и еще многое может произойти, все 16 команд будут играть друг с другом, поэтому нельзя сказать, что будет на финише», — сказал Траньков корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

В пятницу «Химки» дома сыграли вничью с «Зенитом». В составе хозяев гол забил Резиуан Мирзов, у сине-бело-голубых отличился Вендел.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Максим Траньков
1
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

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 1 0 1
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Зенит

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