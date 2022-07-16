Траньков предположил, что «Зенит» не смог обыграть «Химки» из-за нехватки концентрации

Двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Максим Траньков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ между «Химками» и сине-бело-голубыми (1:1).

«Это был первый матч. Все предсезонные игры «Зенит» выигрывал, поэтому, возможно, не хватило концентрации или еще чего-то. «Химки» были очень хорошо настроены. Чемпионат начали с ничьей — это неожиданно, но посмотрим, как сложится у них дальше. Не расслабила ли общественность «Зенит» излишней уверенностью в победе? Дело в том, что люди уже не первый год говорят, что «Зенит» является гегемоном в России, что меня не может ни радовать. В то же время могу сказать как спортсмен, что чемпионом стать проще, чем долгие годы удерживать первенство. Концентрироваться сложно, это некая проверка и для тренерского штаба, и для игроков. В последний раз, когда «Зенит» не выиграл стартовый матч РПЛ, чемпионом стал «Спартак»? Лично для меня это не знак. Совсем недавно была игра за Суперкубок, которая показала, что это не самый принципиальный соперник за первое место. Хотя чемпионат долгий и еще многое может произойти, все 16 команд будут играть друг с другом, поэтому нельзя сказать, что будет на финише», — сказал Траньков корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

В пятницу «Химки» дома сыграли вничью с «Зенитом». В составе хозяев гол забил Резиуан Мирзов, у сине-бело-голубых отличился Вендел.