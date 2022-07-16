РФС перечислил 10 миллионов на благотворительность

Российский футбольный союз (РФС) перечислил в адрес Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» пожертвование в размере 10 миллионов рублей.

Помощь от РФС направлена беженцам и вынужденным переселенцам, а также на реализацию программы Организации «Помощь тяжелобольным и раненым детям», сообщает сайт «Справедливой помощи Доктора Лизы».