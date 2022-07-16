В субботу, 16 июля, состоится матч первого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов».

Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.30 по московскому времени.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.