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Трахтенберг сообщил, что Романцева перевели из реанимации в палату

12:38
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Бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг в Twitter рассказал о состоянии здоровья экс-тренера московского клуба Олега Романцева, который несколько дней назад был госпитализирован.

«Сегодня в полдень Олега Ивановича перевели из реанимации в палату. Голос относительно бодрый. Все это радует! Но пока звонками — даже с пожеланиями скорейшего выздоровления — лучше не беспокоить. В этом случае, пусть хотя бы на чуть-чуть, выздоровление наступит раньше. Дай-то Бог...» — написал Трахтенберг.

О госпитализации Романцева стало известно во вторник, 2 марта. У специалиста случился инфаркт, операция на сердце прошла успешно.

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