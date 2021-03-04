Трахтенберг сообщил, что Романцева перевели из реанимации в палату

Бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг в Twitter рассказал о состоянии здоровья экс-тренера московского клуба Олега Романцева, который несколько дней назад был госпитализирован.

«Сегодня в полдень Олега Ивановича перевели из реанимации в палату. Голос относительно бодрый. Все это радует! Но пока звонками — даже с пожеланиями скорейшего выздоровления — лучше не беспокоить. В этом случае, пусть хотя бы на чуть-чуть, выздоровление наступит раньше. Дай-то Бог...» — написал Трахтенберг.

О госпитализации Романцева стало известно во вторник, 2 марта. У специалиста случился инфаркт, операция на сердце прошла успешно.