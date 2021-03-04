Карасев рассказал о сложности работы на футбольных матчах во время пандемии

Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в работе во время пандемии.

«Человек ко всему привыкает. Мы уже давно в таких обстоятельствах, так что излишне будет на них жаловаться. Естественно, футбол для зрителей, а иметь пустой стадион, где любое слово футболиста эхом отзывается по всем трибунам, непривычно. Но что делать? Пока так. В России обстановка получше — какое-то количество зрителей допускается. В Европе все пока жестче. Скучно и грустно видеть пустые стадионы. Такого драйва, как раньше, нет ни у футболистов, ни у судей, когда эхо гуляет в течение 90 минут», — цитируют «Известия» Карасева.

Ранее Карасев сравнил работу судьи с выступлением на сцене в качестве гитариста.