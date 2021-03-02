Трахтенберг: «Романцев шутит, что ставит рекорд, лежит под 6 капельницами»

Бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг в своем Twitter прокомментировал информацию о том, что экс-тренера московского клуба Олега Романцева госпитализировали. Специалист перенес операцию на сердце.

«Только что разговаривал с Олегом Ивановичем по телефону. Держится, как истинный спартаковец! Даже шутит, мол, ставлю сейчас рекорд — «лежу под 6 капельницами. Естественно, отменили наш поход на матч с «Краснодаром». Но непременно пойдем на «Спартак» в этом сезоне. Не сомневаюсь», — написал Трахтенберг.

О госпитализации Романцева стало известно сегодня, 2 марта. У специалиста случился инфаркт, операция на сердце прошла успешно.