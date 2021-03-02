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В Госдуме отреагировали на госпитализацию Олега Романцева

11:43
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Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» новость о госпитализации бывшего тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева.

«Хочу пожелать здоровья Олегу Ивановичу. В это непростое время, когда практически каждый второй гражданин побывал в больнице из-за пандемии, скорейшего ему выздоровления. Надеюсь, у него не настолько серьезное заболевание и он быстро вернется к нормальной жизни, снова будет следить за футболом. Олег Романцев внес большой вклад в развитие советского и российского футбола. Такие люди должны помогать ему развиваться и дальше», — сказал Лебедев «СЭ».

2 марта стало известно о госпитализации 67-летнего бывшего тренера красно-белых. Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что Романцев успешно перенес операцию.

(Сергей Федоров)

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