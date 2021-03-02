Ветеран «Спартака» Гаврилов пожелал Романцеву здоровья

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на новость о госпитализации Олега Романцева.

«Дай бог! Пусть выздоравливает! Только это могу пожелать!

2 марта стало известно о госпитализации 67-летнего бывшего тренера красно-белых. Ранее глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что Романцев успешно перенес операцию.

Олег Романцев — чемпион СССР в составе «Спартака» (1979 год) в качестве игрока, чемпион СССР-1989 и восьмикратный чемпион России с московским клубом как главный тренер.

(Константин Колмаков)