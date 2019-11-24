«Товарищ судья, лицо попроще сделайте». Баннер болельщиков ЦСКА в матче РПЛ

На 20-й минуте матча ЦСКА — «Крылья Советов» болельщики армейцев вывесили несколько баннеров и стали скандировать имя дисквалифицированного главного тренера Виктора Гончаренко. Баннеры содержали следующие надписи в поддержу белорусского специалиста: «Товарищ судья, лицо попроще сделайте», «Ильзат, не теряем опорную зону», «ЯМы — Виктор Гончаренко», «Набаба, покажи, как надо». (Ярослав Сусов)

Трансляция матча ЦСКА — «Крылья Советов»