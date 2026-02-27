Тошич оценил зимние трансферы ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал зимнюю трансферную кампанию красно-синих.

«ЦСКА провел отличную трансферную кампанию! В команду пришли Баринов и Гонду. Они были лидерами «Локомотива» и «Зенита». Если ты берешь игроков у конкурентов, то становишься сильнее», — приводит слова Тошича Metaratings.



Зимой армейцы подписали пять новичков: нападающего «Урала» Максима Воронова, защитника «Спортинга» Матеуса Рейса, полузащитника «Краснодара» Данилу Козлова, капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова и форварда «Зенита» Лусиано Гонду. Общая сумма трансферов составила 6 миллионов евро.



После 18 туров ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, завершил профессиональную карьеру в 2024-м. В 2025 году он подписал контракт с медиаклубом «СКА-Ростов».