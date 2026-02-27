Березуцкий назвал основную задачу для «Краснодара» в российском футболе

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий в комментарии для «СЭ» поделился мнением о количестве легионеров в составе «Краснодара».

«Это специфическая оценка. Я один раз уже чуть поторопился с этим. Наверное, главный показатель — это не то, когда академия воспитывает Головина, Аршавина или Жиркова. Нужно, чтобы сложилось много вещей. В клубах РПЛ много воспитанников академии «Краснодара». Это уже показатель. Основная задача для «Краснодара» в российском футболе — растить молодых и перспективных футболистов», — сказал Березуцкий «СЭ».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице.